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Зеленський розповів про Ставку і заявив про нарощування виробництва дронів «в рази»

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, зараз у межах проєкту «Армія дронів» 40 безпілотників українського виробництва мають допуск до експлуатації

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ставки верховного головнокомандувача.

За його словами, на Ставці обговорювали фронтові питання, які важливі зараз, та оборонні питання, які важливі стратегічно.

«Командувачі доповіли про ситуацію на східних і південних напрямках. Головком і Міністерство оборони – розмова про боєприпаси. Віце-прем’єр-міністр Федоров і Держспецзв’язок – те, що стосується дронів і загалом наших технологічних можливостей», – розповів він у своєму відеозверненні.

Зеленський зазначив, що у кожній бойовій бригаді воїни одними з перших ставлять питання про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону.

«Відповідь на такі питання – це й наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів і систем, це й робота тут, в Україні. Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. Та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується. Дрони – це «очі» та захист на передовій. Різної дальності, різних цілей», – додав президент.

Наприкінці липня у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що за рік проєкту «Армія дронів» в Україні вдалося налагодити виробництво БПЛА, створити ударні роти безпілотників і навчити операторів безпілотних літальних апаратів. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, зараз у межах «Армії дронів» 40 безпілотників українського виробництва мають допуск до експлуатації та вже отримують державні контракти.

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