Лукашенко погрожує українцям, що Росія «перемеле» військових і техніку ЗСУ

Білоруський авторитарний правитель Олександр Лукашенко каже, що якщо Україна не припинить чинити опір і не сяде за стіл переговорів, то перестане існувати. Про це він заявив в інтервʼю проросійській пропагандистці Діані Панченко.

Він стверджує, що серед українських військових не залишилося ідеологічно мотивованих, а також підготовлених бійців, оскільки «вони вже загинули».

За словами Лукашенка, ЗСУ нібито не впораються «з цією машиною», Росією, якій навіть «не треба наступати». Він говорить, що за час літнього українського контрнаступу Україна втратила 45 тисяч військовослужбовців загиблими та пораненими. Звідки у Лукашенка такі дані, він не повідомив.

Лукашенко погрожує, що Росія «перемеле» живу силу та техніку ЗСУ, а потім західні країни захоплять територію України. Він також спробував переконати українців, що на них чекає поразка у війні.

«Якщо ви зараз не зупинитесь, це буде. Якщо ви не сядете за стіл переговорів. Росія пропонує це. Ви не хочете. Не хочете – не треба. Потуги Росії вистачить. І ніякий Захід вам щодо цього не допоможе», – каже Лукашенко.

Олександр Лукашенко вже не вперше висловлюється на користь Росії у її агресивній війні проти України. Минулого тижня він заявив, що Білорусь продовжить привозити «на оздоровлення» дітей із тимчасово окупованої території України.