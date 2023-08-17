Зеленський увів в дію рішення РНБО про призначення на посади обласних військкомів бойових офіцерів

Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про звільнення всіх обласних військкомів та призначити на ці посади офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Рішенням РНБО від 11 серпня рекомендувала головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному ухвалити рішення щодо «перебування на посадах керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України, припинивши практику їх ротацій», та призначити на ці посади «осіб офіцерського складу, які безпосередньо беруть участь у бойових діях».



За підсумками засідання РНБО 11 серпня Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки України вирішила звільнити всіх обласних військкомів.

«Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада», – заявив тоді президент.

За його словами, «загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців «військкоматів», 33 підозри».

Цьому передувала «всеохопна перевірка» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). Президент на початку серпня повідомив, що перевірка військкомів виявила багато зловживань, «відверто огидних».

Правоохоронці на початку серпня провели обшуки у дніпропетровського військкома, минулого місяця під арешт взяли одеського військкома, також повідомлялося про арешти керівників обласного і районного військкоматів Рівненщини.