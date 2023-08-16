Мер Москви твердить, що в Україні воюють 45 тисяч осіб із російської столиці

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що у зоні так званої «спеціальної військової операції» на території України воюють приблизно 45 тисяч жителів російської столиці. За його словами, близько 20 тисяч із них – це мобілізовані, приблизно стільки ж – добровольці та контрактники, і ще не менш як 5 тисяч – професійні військові.

Також Собянін озвучив кількість москвичів, які загинули, як він висловився, «на будівництві оборонних споруд». «Загинуло понад 20 москвичів, понад 100 були поранені», – заявив мер. Про кількість загиблих безпосередньо на полі бою він нічого не сказав.

Російська влада не повідомляє про чисельність армійських підрозділів, що воюють в Україні, як і не публікує дані про втрати. У грудні 2022 року Володимир Путін лише заявив, що на війні перебувають 150 тисяч військовослужбовців, призваних за частковою мобілізацією, яка оголошена президентом. За оцінками різних військових експертів, на українських окупованих територіях перебувають від 400 до 500 тисяч російських солдатів.

Виходячи з цього, за найскромнішими підрахунками (якщо спиратися на дані, озвучені Собяніним), кожен дванадцятий учасник війни з боку Росії – москвич, що, на думку тих же експертів, є сумнівною та завищеною цифрою.

Нещодавно, наприкінці липня, мер російської столиці заявляв, що в Україні воюють не 45 тисяч, а близько 30 тисяч москвичів.