Мер Москви оголосив 26 червня неробочим днем

Понеділок, 26 червня, в Москві оголосили неробочим днем «із метою мінімізації ризиків» на тлі впровадження режиму контртерористичної операції, про це заявив мер столиці РФ Сергій Собянін, пише «Медуза».

Згідно з повідомленням, «заходи не торкнуться органів влади, міських служб, а також підприємств безперервного циклу, оборонно-промислового комплексу».

У своїй заяві Собянін назвав існуючу ситуацію «складною» та припустив, що «в окремих кварталах та на окремих дорогах міста може бути перекрито рух».

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих. Він зазначив, що «вагнерівці» «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

Як передає російська служба Радіо Свобода, Пригожин згодом заявляв, що «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті.

24 червня ЗМІ повідомили про те, що літаки президента РФ Володимира Путіна та інших олігархів могли залишити Москву.