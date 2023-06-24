Кулеба прокоментував тривалу відсутність посла в Чехії

Україна ще не має кандидата на посаду посла в Чехії, зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Інформація в соціальних мережах про те, що хтось уже визначений на посаду посла України в Чехії не відповідає дійcності», – сказав Кулеба у Києві, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода, коли Україна матиме посла в Празі.

Україна відкликала попереднього посла в Чехії майже рік тому, 9 липня 2022 року.

Видання Liga.net, посилаючись на свої джерела 22 червня повідомило, що таким послом може стати Юрій Гусєв, який іде з Укроборонпрому.

Президент Чехії Петр Павел зазначив в коментарі Радіо Свобода, що «тривала відсутність посла України в Празі сповільнила двосторонні відносини».

«Дипломатичні канали відкриті, але вони досить порожні», – зазначив чеський лідер.

Чехія була першою державою, яка відправила Україні важке озброєння навесні 2022 року, а за рік після повномасштабного вторгнення РФ надала зброї на 1,8 мільярда доларів.