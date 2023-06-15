«Дипломатичні канали відкриті, але досить порожні» – президент Чехії про відсутність посла України в Празі

Президент Чехії Петр Павел вважає, що тривала відустність посла України в Празі не мала суттєвого впливу на двосторонні відносини, але відзначив, що контакти сповільнилися. Про це він сказав у Празі в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Не думаю, що це мало серйозний вплив. Наші відносини повільно пішли вниз в кількості і якості, зараз можемо сказати, що дипломатичні канали відкриті, але досить порожні», – сказав Павел.

Україна не має посла в Чехії близько року, державу представляє тимчасовий повірений. Попередній посол, Євгена Перебийноса, відкликали 9 липня 2022 року.

Чехія була першою державою, яка відправила Україні важке озброєння навесні 2022 року, а за рік після повномасштабного вторгнення РФ надала зброї на 1,8 мільярда доларів.

Чехія також серед лідерів за кількістю українських біженців: станом на травень 2023 року зареєстровано 338 тисяч українців зі статусом тимчасового захисту.

Під час візиту в Україну у квітні 2023 року президент Чехії Петр Павел заявляв, що країни спільно вироблятимуть боєприпаси і ремонтуватимуть танки, Чехія також сприятиме відбудові України з фокусом на Дніпропетровській області.