Британська розвідка: нова шкільна програма в Росії має скоротити час навчання мобілізованих

Навчальний рік у Росії почався за новою програмою, до якої включені військові навички та бачення Кремля війни в Україні – на це звернула увагу розвідка Великої Британії в зведенні від 6 вересня.

Зокрема, оновлений курс історії включає теми анексії Криму та війни Росії проти України. Крім того, до курсу «Безпека життєдіяльності» увійшов військовий тренувальний модуль: використання автоматів Калашнікова, ручних гранат і безпілотників, а також перша допомога на полі.

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«Нова навчальна програма має три цілі: ознайомити студентів із кремлівським обґрунтуванням «спеціальної військової операції» (так у РФ називають війну проти України – ред.), прищепити студентам войовниче мислення та скоротити терміни навчання для подальшої мобілізації та розгортання», – йдеться в зведенні.

Також впровадження навчання керування дронами вказує на їх дедалі більшу роль на полі бою та висновки, зроблені щодо цих систем під час війни в Україні.

У серпні стало відомо, що в Росії випустили новий підручник з історії для учнів старших класів із розділом про війну Росії проти України, який повторює твердження російської офіційної пропаганди.

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На тлі війни з Україною у Росії активізувалася і державна пропаганда серед дітей, зазначають у російській службі Радіо Свобода. Журналісти нагадують, що у школах навчальний тиждень починається з виконання гімну й підняття прапора, запроваджені обов’язкові «Розмови про важливе». В рамках цього уроку дітям розповідають про «спеціальну військову операцію» – так російська влада офіційно називає війну проти України.