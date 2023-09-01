Шмигаль: уряд виділив регіонам 1,5 млрд грн для облаштування укриттів у школах

У 2023 році Кабмін виділив регіонам 1,5 млрд гривень для облаштування укриттів у школах, зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Від сьогодні (з 1 вересня – ред.) відкриють свої двері 10,5 тисяч шкіл. Понад 6,5 тисяч будуть працювати у звичайному форматі, інші майже 4 тисячі — у змішаному. Ще 2,5 тисячі шкіл продовжать роботу в дистанційній формі. У школи підуть майже 4 мільйони учнів», – зазначив Шмигаль.

За його словами, «безпека дітей була і залишається пріоритетом номер один»..

«Для цього уряд у 2023 році виділив регіонам 1,5 млрд гривень для облаштування укриттів у школах. Станом на зараз майже 84% шкіл мають укриття і бомбосховища. Жодне навчання офлайн неможливе, якщо немає надійного укриття», – наголосив Шмигаль.

Росія в ніч на 1 червня завдала чергового масованого удару по Києву і Київщині. Внаслідок падіння уламків ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.

Після цього уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні.