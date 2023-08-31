У Києві на укриття додатково виділили майже 133 млн грн

У Києві на проєктування будівництва та капітальні ремонти укриттів додатково спрямують майже 133 мільйони гривень, відповідні зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки на поточний рік ухвалили депутати Київської міської ради під час засідання.

Так, на проєктування будівництва споруд цивільного захисту населення в десяти районах міста спрямують 91 мільйон гривень. Зокрема, на капітальні ремонти існуючих укриттів, що розташовані у школах, дитячих садках, гуртожитках та закладах професійно-технічної освіти, буде виділено 41,6 мільйона гривень.

Окрім того, у межах внесених змін до Програми на 2023 рік, Київрада збільшила фінансування міської цільової програми «Захисник Києва» на 2022-2024 роки на 100 млн гривень.

Росія в ніч на 1 червня завдала чергового масованого удару по Києву і Київщині. Внаслідок падіння уламків ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.

Після цього уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні.