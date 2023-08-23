На значній частині території України оголошена повітряна тривога, є ракетна небезпека (відбій)

Повітряна тривога станом на 17:00 23 серпня оголошена в більшості областей України. За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, російські військові могли запустити ракети «Калібр».

Тривога оголошена в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях, а також у Києві. На Луганщині і в Криму небезпека триває постійно.

Влада рекомендує прослідувати в укриття цивільного захисту.

Приблизно через годину після оголошення тривоги, після 18:00, влада оголосила про відбій небезпеки.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.