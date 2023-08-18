Україною шириться повітряна тривога

У більшості областей півночі, центру та сходу України близько півночі 19 серпня оголошена повітряна тривога.

Ще після 23:20 18 серпня тривога була оголошена в Сумській області, згодом про небезпеку оголосили на Чернігівщині, Полтавщині та Харківщині, після чого поширили на Київську, Черкаську та Кіровоградську області. Ідеться про загрозу від ударних безпілотників.

На Донеччині та Запоріжжі фіксується «активність ворожої тактичної авіації». «Загроза застосування авіаційного озброєння!» – попереджають Повітряні сили ЗСУ.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.