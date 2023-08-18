Унаслідок вечірнього обстрілу Херсона загинув цивільний, є поранені

Військові РФ увечері 18 серпня обстріляли Херсон – загинув 72-річний чоловік, ще двоє літніх людей травмовані. Про це в телеграмі повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін і Офіс генпрокурора.

«Окупанти вбили літнього херсонця. Російська армія вчергове обстріляла Херсон. Ворог поцілив у житловий сектор. Поранення, несумісні з життям, отримав 72-річний чоловік. Також травмовані 93-річний чоловік та 73-річна жінка. Їм на місці надана необхідна медична допомога», – вказав Прокудін.

За даними ОГП, 18 серпня близько 20:00 окупанти обстріляли селище поблизу Херсона. За цим фактом розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.