На Херсонщині шість людей поранені через російські обстріли минулої доби – ОВА

Шестеро людей зазнали поранень внаслідок обстрілів Росією Херсонщини минулої доби, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 358 снарядів із мінометів, артилерії, танків, «Градів», БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; приміщення «Пункту незламності» у Бериславському районі», – написав Прокудін у телеграмі.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.