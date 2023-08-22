Через ракетний удар РФ у Кривому Розі поранена людина, пошкоджені 20 будинків – ОВА

Російські війська на світанку завдали ракетного удару по Кривому Рогу – постраждала людина, пошкоджені 20 будинків, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Вибух у Кривому Розі пролунав на світанку. Ворог завдав ракетного удару. Попередньо, постраждала 1 людина. Чоловіку надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно. Побите житло місцевих – 20 приватних будинків. Пошкоджена лінія електропередач», – написав він у телеграмі.

За його словами, також вночі російський безпілотник атакував Синельниківський район області. Армія РФ поцілила по приватному підприємству, сталася пожежа. Загиблих чи поранених немає.

Близько 5:30 у Кривому Розі та тергромаді була оголошена повітряна тривога, яка протривала понад годину.

Війська РФ неодноразово атакували Дніпропетровщину як ракетами, так і безпілотниками. Вранці 31 липня російські війська вдарили по місту Кривий Ріг, застосувавши дві ракети: одна влучила в секцію житлового будинку з четвертого по дев’ятий поверхи, друга – в нежитлову будівлю. Внаслідок цього обстрілу шестеро людей загинули, у тому числі одна дитина, понад 80 постраждали.

При цьому Москва продовжує заперечувати обстріли цивільного населення в Україні.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.