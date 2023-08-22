Армія РФ вдарила «Іскандером» по Кривому Рогу: Вілкул розповів подробиці

Близько 5.30 ранку вівторка, 22 серпня, армія РФ випустила по Кривому Рогу ракету «Іскандер», пошкоджено 55 приватних будинків, розповів голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару пошкоджено 15 господарських споруд, у 24 багатоповерхових будинках частково вибиті вікна. Також пошкоджено будівлю школи та вищого навчального закладу, декілька об’єктів комунальних підприємств та транспортної інфраструктури», – написав Вілкул.

Також, він каже, що в результаті удару були знеструмлені понад 45 тисяч абонентів, декілька лікарень одразу перейшли на роботу на генераторах. Водопровідна система також перейшла на генератори.

«Завдяки оперативній роботі всіх служб електропостачання було відновлено у максимально короткі терміни ще зранку. Роботи з ліквідації наслідків тривають – залучені бригади комунальних підприємств, управителів, надана вся необхідна техніка», – розповів він.

Внаслідок атаки армії РФ постраждав чоловік 1953 року народження, він зазнав легких поранень. Крім того, на місці вісьмом людям була надана спеціалістами психологічна допомога, говорить Вілкул.

22 серпня близько 5:30 у Кривому Розі та тергромаді була оголошена повітряна тривога, яка протривала понад годину.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару крилатої ракети постраждала людина, пошкоджені 20 будинків, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Війська РФ неодноразово атакували Дніпропетровщину як ракетами, так і безпілотниками. Вранці 31 липня російські війська вдарили по місту Кривий Ріг, застосувавши дві ракети: одна влучила в секцію житлового будинку з четвертого по дев’ятий поверхи, друга – в нежитлову будівлю. Внаслідок цього обстрілу шестеро людей загинули, у тому числі одна дитина, понад 80 постраждали.

При цьому Москва продовжує заперечувати обстріли цивільного населення в Україні.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.