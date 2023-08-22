Гуменюк: РФ вперше вивела на бойове чергування новий ракетоносій «Циклон»

Зранку 22 серпня армія РФ вивела в Чорне море новий корабель «Циклон», який лише нещодавно був прийнятий до складу Чорноморського флоту, йдеться в заяві речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк.

За її словами, загалом російські військові вивели в море віддразу три кораблі –носії ракет «Калібр» сумарним залпом до 20 ракет.

Водночас, армія РФ проводила «розвідку боєм» української протиповітряної оборони, використовуючи поодинокі ударні безпілотники, наголосила Гуменюк.

«Це означає, що рашисти готові до виконання нових ракетних ударів по території України», – зазначила речниця.

Станом на ранок 22 серпня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 10 російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких складає до 12 ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів. «Абсолютна більшість із них – по цивільних, а не військових об’єктах», – заявив Зеленський.