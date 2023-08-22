ВМС: Росія тримає 20 «Калібрів» у Чорному й Азовському морях

На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 10 російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких складає до 12 ракет, повідомили 22 серпня Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – два ворожих кораблі, серед яких – один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до восьми ракет; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів, з них два – носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 24 ракет», – йдеться в повідомленні.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів. «Абсолютна більшість із них – по цивільних, а не військових об’єктах», – заявив Зеленський.

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