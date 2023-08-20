Від початку вторгнення Росія застосувала проти України понад 10 тисяч ракет і дронів – Зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад 6 тисяч ракет та 3 тисячі дронів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте.



«Від 24 лютого 2022 року агресор використав проти України вже понад 6,5 тис. ракет та понад 3,5 тис. ударних дронів, зокрема іранських дронів «Шахедів». Абсолютна більшість із них по цивільних, а не військових об’єктах», – заявив Зеленський.

Він також зауважив, що сьогодні з представниками Нідерландів обговорювався ще один крок на посилення повітряного щита України – це F-16. Марк Рютте заявив, що Нідерланди й Данія зобов’язуються поставити Україні винищувачі F-16 «після виконання умов для такої передачі». За словами президента Володимира Зеленського, наразі йдеться про надання 42 F-16.

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Після чергового ракетного удару РФ по Львову речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» заявив, що багатоцільові винищувачі F-16 зможуть захистити від російських атак ракетами та БПЛА територію усієї України. Він зауважив, що завдяки можливості нести ракети різного типу, ці літаки можуть знищувати цілі у повітрі, на землі і в морі.