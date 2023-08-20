Рютте: Нідерланди та Данія зобов’язуються передати Україні винищувачі F-16

Нідерланди й Данія зобов’язуються поставити Україні винищувачі F-16 «після виконання умов для такої передачі», зазначив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Як відзначив Рютте, в травні Нідерланди заявили, що навчатимуть українських пілотів для розгортання на F-16. Водночас неможливо проводити навчання у разі відсутності винищувачів.

«Тобто для навчання треба доставка літаків. Сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати літаки F-16 Україні, коли будуть виконані умови для такої передачі», – заявив Рютте.

Водночас, президент Володимир Зеленський уточнив, що Україна на першому етапі отримає від партнерів 42 американських винищувачів F-16.

«Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок», – написав президент.

17 серпня агенція Reuters із посиланням на анонімного американського чиновника повідомила про те, що Сполучені Штати схвалили надсилання винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів, щойно завершиться навчання пілотів.

Україна потребує F-16, щоб подолати російську перевагу в повітрі.

Данія та Нідерланди, які очолюють коаліцію з навчання українських пілотів, нещодавно попросили таких американських рішень. Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав листи своїм данським і нідерландським колегам із запевненням, що запити будуть схвалені, сказав чиновник.

Президент США Джо Байден схвалив програму підготовки українських пілотів на F-16 у травні, але поки що не названо терміни постачання військових літаків.