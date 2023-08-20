Зеленський зустрівся з прем’єром Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський прибув у Нідерланди 20 серпня. Глава держави вже зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

«Ласкаво просимо до Нідерландів, президенте Зеленський», – написав прем’єр.

Марк Рютте також додав фото з зустрічі з президентом України.

17 серпня агенція Reuters із посиланням на анонімного американського чиновника повідомила про те, що Сполучені Штати схвалили надсилання винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів, щойно завершиться навчання пілотів.

Україна потребує F-16, щоб подолати російську перевагу в повітрі.

Данія та Нідерланди, які очолюють коаліцію з навчання українських пілотів, нещодавно попросили таких американських рішень. Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав листи своїм данським і нідерландським колегам із запевненням, що запити будуть схвалені, сказав чиновник.

Президент США Джо Байден схвалив програму підготовки українських пілотів на F-16 у травні, але поки що не названо терміни постачання військових літаків.