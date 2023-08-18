Зеленський: «Готуємо потужні речі для України»

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 18 серпня заявив, що «сьогодні п’ятниця, але такий тиждень, що зарано підбивати підсумки робочих днів».

«Готуємо потужні речі для України, посилення нашої держави, наших воїнів. Сьогодні та загалом цього тижня саме таке завдання – головне. Зброя для наших воїнів. Нові можливості для нашої оборони. Нові пакети підтримки від наших партнерів. Ми робимо все, щоб напередодні Дня Незалежності нашої держави можна було сказати, що Україна зробила ще один крок до кола найбільш міцних держав світу», – сказав Зеленський.

Глава держави також нагадав, що «наступний тиждень – це час важливих для України заходів». «Жодного дня підготовки ми не втратимо. Жодного результату для України не упустимо», – обіцяє президент.

Зеленський також навів кілька фактів щодо міжнародної підтримки України. За його словами, декларацію «Групи семи» щодо безпекових гарантій Україні підтримали 18 держав, а над реалізацією української формули миру працюють уже 63 дипломатичні місії.

Формула миру – український підхід до завершення війни Росії та України, який передбачає виведення російських військ з усієї міжнародно визнаної української території, після чого можливі переговори з Москвою щодо умов компенсації завданої агресією шкоди.