Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Швеції: говорили про танки CV-90

У рамках візиту до Швеції президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном.

Як розповів президент у телеграмі, на порядку денному оборонна співпраця країн, а також «потужні шведські БМП CV-90».

«Наші воїни вже ефективно використовують їх на передовій. Плануємо також виробляти CV-90 в Україні», – зазначив президент.

19 серпня президент прибув до Швеції разом з першою леді України.

Уряд Швеції 15 серпня ухвалив рішення про новий пакет підтримки України, повідомляє Міністерство оборони Швеції. Ця допомога включає боєприпаси та запасні частини для техніки, яку Швеція передала Україні, включно з бойовими машинами та танками Leopard 2.