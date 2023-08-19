Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Швеції: говорили про танки CV-90

У рамках візиту до Швеції президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном

У рамках візиту до Швеції президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном.

Як розповів президент у телеграмі, на порядку денному оборонна співпраця країн, а також «потужні шведські БМП CV-90».

«Наші воїни вже ефективно використовують їх на передовій. Плануємо також виробляти CV-90 в Україні», – зазначив президент.

19 серпня президент прибув до Швеції разом з першою леді України.

Уряд Швеції 15 серпня ухвалив рішення про новий пакет підтримки України, повідомляє Міністерство оборони Швеції. Ця допомога включає боєприпаси та запасні частини для техніки, яку Швеція передала Україні, включно з бойовими машинами та танками Leopard 2.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG