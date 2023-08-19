Зеленський відреагував на ракетний удар по Чернігову

Ракетний удар по центру Чернігова є причиною того, чому Україна «об’єднує світ проти терористичної РФ», зазначив президент Володимир Зеленський.

«Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних», – пише президент.

За словами Володимира Зеленського, наразі на місці трагедії працюють рятувальники, правоохоронці й медики.

Президент додав, що Україна зробить усе для «консолідації світу проти російського терору та захисту українців».

«Росія повинна програти в цій війні, щоб життя перемогло», – відзначив президент.

У суботу, 19 серпня, армія РФ вдарила по центру Чернігова.