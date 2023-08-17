Обстріли за добу: місцева влада 4 областей повідомила про постраждалих і руйнування

Російські війська обстріляли низку населених пунктів на Харківщині за попередню добу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці 17 серпня.

Зокрема, обстрілів зазнавали Богодухівський, Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони. Зокрема, в селі Чернещина Ізюмського району пошкоджені чотири приватних будинки.

«По селищу Рогань Харківського району ворог вдарив двома ракетами, попередньо Х-22. Зафіксовані влучання в землю, без руйнувань та постраждалих. У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та спортивна інфраструктура», – заявив Синєгубов.

Поміж інших руйнувань, в районі села Велика Рогань обстріл спричинив лісову пожежу.

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«Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено приватний будинок. Важкого поранення зазнав чоловік близько 55 років, який помер у лікарні. Деталі та особу загиблого встановлюють правоохоронці», – додав голова ОВА.

Крім того, за словами Синєгубова, вранці 17 серпня російські війська обстріляли Ківшарівку, пошкодивши гараж. Ніхто не постраждав.

На Донеччині внаслідок обстрілів двоє людей отримали поранення, повідомив голова області Павло Кириленко. З них одна людина отримала поранення у Вугледарі, пошкоджені будинки у Південному, Торецьку, Часовоярській громаді, Званівці, Переїзному, Сіверську.

Російські війська кілька разів обстрілювали Херсонську область протягом доби, випустивши 422 снаряди. За даними голови ОВА Олександра Прокудіна, загалом одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.

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«По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; приміщення освітнього закладу та медичної установи у Херсоні; будівлю школи у Бериславському районі».

На Запоріжжі російські війська завдали 80 ударів по 20 населених пунктах, заявив очільник області Юрій Малашко.

«70 артилерійських обстрілів прийшлося по території Гуляйполя, Новодарівки, Щербаків, Малої Токмачки, Залізничного, Преображенки, Ольгівського, Полтавки, Темирівки, Кам’янського, Степового, Новояковлівки та інших сіл на лінії вогню», – заявив він.

Також російська армія обстріляла з реактивних систем залпового вогню Новояковлівку й Новодарівку, а також випустила по області сім безпілотників.

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«Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об’єктів інфраструктури», – додав Малашко.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.