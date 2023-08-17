«Атаки РФ, ймовірно, триватимуть». Розвідка Британії оцінила підготовку України до зими

Розвідка Великої Британії заявляє, що, незважаючи на постійний тиск війни, зусилля України зі створення запасів палива, ймовірно, будуть успішними для забезпечення достатніх запасів під час наближення зимового періоду.

«Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки видобутку, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій і теплових установок взимку, а також значні запаси газу, що забезпечують додатковий резерв», – йдеться в повідомленні.

«Незважаючи на те, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, триватимуть цієї зими, минулої зими Україна продемонструвала, що має кваліфіковану робочу силу і досвід, необхідні для експлуатації й обслуговування енергомережі навіть у воєнних умовах», – додали у розвідці.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Атаки на енергетичні об’єкти припинилися на початку березня. Водночас споживачі в різних регіонах все ще лишаються без світла через обстріли, які пошкоджують цивільну інфраструктуру.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.