Сирський повідомив про «ряд важливих рішень» для посилення оборони Куп’янська

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський провів частину дня в частинах, які ведуть оборони на підступах до Куп’янська, повідомив Медіацентр Сил оборони 16 серпня.

«Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп’янська. За результатами роботи з командирами на цьому напрямку, було прийнято ряд важливих рішень, які забезпечать надійність оборони», – йдеться в цитаті Сирського, яку оприлюднив медійний майданчик.

За словами командувача, російські війська перегруповуються на Лиманському напрямку: замінює частини, які втратили боєздатність, і «не полишає планів щодо нових наступальних дій».

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«Наша задача максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє положення. Необхідні для цього рішення ми з командирами відпрацювали безпосередньо в районі ведення бойових дій», – додав він.

Сирський також назвав «складною, але контрольованою» ситуацію на Бахмутському напрямку.

10 серпня місцева влада оголосила про початок обов’язкової евакуації жителів 37 населених пунктів Куп’янського району Харківської області. Останнім часом, як повідомлялося, посилилися обстріли з боку Росії.