«Найчастіше від евакуації відмовляються люди старшого віку» – голова Куп’янської МВА

У населених пунктах Куп’янської громади на Харківщині розпочалася обов’язкова евакуація населення через посилення російських обстрілів, однак люди здебільшого відмовляються від евакуації. В Купʼянській громаді зараз перебуває понад 600 дітей. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») 11 серпня розповів начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

«На жаль здебільшого, як ми і очікували, люди відмовляються від евакуації. Але у нас постійно курсують автобусні маршрути, які зʼєднують місто Купʼянськ із обласним центром. Постійно курсує потяг. Люди звертаються – є телефон гарячої лінії. Відразу реагуємо, формуємо списки, волонтери відвозять до Харкова», – зазначив Беседін.

Найчастіше від евакуації відмовляються люди старшого віку, зазначив чиновник.

«Здебільшого це пенсіонери, люди похилого віку. Але, на жаль, є і сімʼї з дітьми. В Купʼянській громаді зараз перебуває понад 600 дітей. Для нас дуже важливо, щоб вони були у більш безпечних місцях. Тому що ескалація, число обстрілів, які зараз є на території громади, зростає. Ми повинні уберегти особливо дітей, маломобільних, і перемістити їх у більш безпечні регіони», – додав Андрій Беседін.

Місцева влада 10 серпня оголосила про початок обовʼязкової евакуації жителів 37 населених пунктів Купʼянського району Харківської області. Розпорядження опубліковане в телеграм-каналі Купʼянської міської військової адміністрації. В останні дні повідомлялося про посилення обстрілів з боку Росії.