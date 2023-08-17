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Військові розповіли, звідки армія РФ стягує сили до Бахмута

Українські військові ведуть вогонь із гармати поблизу Бахмуту на Донеччині,12 травня 2023 року

Російська армія стягує на Бахмутський напрямок підрозділи, які воювали на півночі й півдні України, натомість туди вони планують завести новосформовані резерви, повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) заступник комнадира 3-ої штурмової бригади Максим Жорін.

Нині, за його словами, проти української армії на Бахмутському напрямку здебільшого воюють десантні війська, підрозділ «Ахмат» і формування «Еспаньола» – «фанатський спецназ» російського футбольного клубу ЦСК.

«Частина підрозділів, які сюди перекидаються, які зараз тут перебувають, – це регулярні частини, які були виведені ще раніше з інших напрямків, доукомплектовані, провели злагодження і перекинуті сюди. В основному це – десантники. Також тут є механізовані частини, які сюди перекинули. А також на даний момент сюди вже стягують ті підрозділи, які безпосередньо зараз виконували задачі і на півночі, і на півдні нашої країни. У свою чергу, туди вони планують завести нові, теж свіжі сили, які вони нещодавно зібрали», – сказав Жорін.

За словами заступника командира 3-ої штурмової бригади, російські військові не мають проблеми із поповненням підрозділів військовими.

«Люди мають перебувати в реальному світі і не обманювати себе, що у ворога щось закінчується. Поки що в них ще досить багато сил, резервів, техніки, людей. І вони це демонструють за рахунок того, що перекидають і насичують фронт цими підрозділами», – сказав Жорін.

Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. У Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 17 серпня повідомили, що минулої доби на Бахмутському напрямку російські війська вели «безуспішні наступальні дії» в районі Богданівки Донецької області.

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