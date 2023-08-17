Військові розповіли, звідки армія РФ стягує сили до Бахмута

Російська армія стягує на Бахмутський напрямок підрозділи, які воювали на півночі й півдні України, натомість туди вони планують завести новосформовані резерви, повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) заступник комнадира 3-ої штурмової бригади Максим Жорін.

Нині, за його словами, проти української армії на Бахмутському напрямку здебільшого воюють десантні війська, підрозділ «Ахмат» і формування «Еспаньола» – «фанатський спецназ» російського футбольного клубу ЦСК.

«Частина підрозділів, які сюди перекидаються, які зараз тут перебувають, – це регулярні частини, які були виведені ще раніше з інших напрямків, доукомплектовані, провели злагодження і перекинуті сюди. В основному це – десантники. Також тут є механізовані частини, які сюди перекинули. А також на даний момент сюди вже стягують ті підрозділи, які безпосередньо зараз виконували задачі і на півночі, і на півдні нашої країни. У свою чергу, туди вони планують завести нові, теж свіжі сили, які вони нещодавно зібрали», – сказав Жорін.

За словами заступника командира 3-ої штурмової бригади, російські військові не мають проблеми із поповненням підрозділів військовими.

«Люди мають перебувати в реальному світі і не обманювати себе, що у ворога щось закінчується. Поки що в них ще досить багато сил, резервів, техніки, людей. І вони це демонструють за рахунок того, що перекидають і насичують фронт цими підрозділами», – сказав Жорін.

Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. У Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 17 серпня повідомили, що минулої доби на Бахмутському напрямку російські війська вели «безуспішні наступальні дії» в районі Богданівки Донецької області.