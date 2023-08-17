Генштаб повідомив про 20 бойових зіткнень за добу

Протягом минулої доби на фронті відбулося 20 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області… На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області… На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, протягом минулої доби російські військові завдала вісім ракетних і 82 авіаційних удари, здійснили 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

«Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура Харківської, Луганської, Донецької, Дніпровської та Херсонської областей», – йдеться в повідомленні.

За уточненою інформацією, сили протиповітряної оборони минулої доби знищили дві крилатих ракети Х-35/Х-59 і 16 БпЛА Shahed-136/131.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, попередили у Генштабі.

Напередодні заступниця міністра оборона Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України звільнили село Урожайне на Донеччині.