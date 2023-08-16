Череватий: на Лимано-Куп’янському напрямку створена «потужна оборона»

На Лимано-Куп’янському напрямку українські війська побудували «потужну оборону», а через українські удари та відсіч противник змушений перегруповуватися. Про це в ефірі Радіо Свобода – програмі Свобода Live – заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Безперечно, там побудована потужна оборона. І те, що йдуть штурми ворога на спад поки що, вони перегруповуються, вони змушені під нашими ударами і потужною відсіччю, яку ми там їм надали, перегруповуватися, щоб і надалі намагатися атакувати. Учора була буквально тільки одна атака на цьому напрямку, а сьогодні – чотири», – розповів він.

За його словами, на цьому напрямку противник активно використовує артилерію та авіацію.

«Використовує ворог активно артилерію. 541 раз завдав удар на Лимано-Куп’янському напрямку по наших позиціях. Більше він тут використовує авіацію. 15 авіанальотів бойових гелікоптерів та штурмових літаків», – додав речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Череватий також детальніше розповів про роботу командувача Сухопутних військ Олександра Сирського на Лимано-Куп’янському напрямку.

«Детально вникнув в ситуацію, заслухав всіх, хто відповідає за ключові напрямки, командирів, дав методичні поради, посилив, де необхідно вогневими засобами наші підрозділи, переконався в побудові надійних ліній оборони, в постачанні логістичних шляхів, доставці боєприпасів, евакуації наших поранених і такі інші речі, які пов’язані з посиленням оборони», – повідомив він.

16 серпня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що противник «штурмовими загонами намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп’янська». Він також повідомив про ухвалення низки «важливих рішень, які забезпечать надійність оборони».

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10 серпня місцева влада оголосила про початок обов’язкової евакуації жителів 37 населених пунктів Куп’янського району Харківської області. Останнім часом, як повідомлялося, посилилися обстріли з боку Росії.