На Дніпропетровщині зникало світло через російський удар – ОВА

Російські війська вранці атакували Дніпропетровську область ракетами, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Гучно було в Новомосковському районі. Та, на щастя, місцевих мешканців не зачепило. Без світла залишилися 10 тисяч людей у двох населених пунктах. Фахівці проблему вже усунули, домівки заживили. Інші наслідки атаки нині уточнюються», – написав він у телеграмі.

Напередодні в ОВА повідомляли, що через російський обстріл Межівської громади на Дніпропетровщині загинув 18-річний юнак, ще четверо людей травмовані, серед них – дворічна дитина.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.