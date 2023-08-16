На Дніпропетровщині через атаку РФ загинув юнак, ще 4 людей поранені, серед них є дитина – влада

Через російський обстріл Межівської громади на Дніпропетровщині загинув 18-річний юнак, ще четверо людей травмовані, серед них – дворічна дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака. Зробили все, що могли», – написав він.

За його словами, через російську атаку також постраждали четверо людей, серед яких є дворічна дівчинка, зараз вона є в задовільному стані.

Лисак уточнив, що російська атака сталася по обіді, у громаді досі горить сільгосппідприємство – вогонь охопив понад 400 м кв.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.