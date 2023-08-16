П’ятеро людей поранені внаслідок ранкових обстрілів Херсонщини – голова ОВА

Російські війська обстріляли освітній заклад і територію лікарні Херсона вранці 16 серпня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Поранення отримали троє людей. Один із постраждалих – це пацієнт медзакладу. Чоловік, 55 років, проходив курс лікування ішемічного інсульту. Внаслідок обстрілу у нього травмована грудна клітина», – заявив він.

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Крім того, 45-річний чоловік отримав поранення ноги під час роботи в полі внаслідок обстрілу Зеленівки. Також внаслідок обстрілу Хрещенівки був поранений 60-річний чоловік, він отримує медичну допомогу.

Прокудін також повідомив про обстріли Микільського опівночі 16 серпня. Тоді поранення середньої тяжкості отримало подружжя: жінка 60 років і чоловік 63 років. Їх госпіталізували.

За даними обласної влади, шестеро людей отримали поранення через російські обстріли Херсонської області.