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В ОП повідомили подробиці нічної атаки РФ по Одещині

Наслідки російського удару на Одещині, 16 серпня 2023 року

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в ніч на 16 серпня російські війська атакували безпілотниками територію державного підприємства «Ренійський морський торговельний порт» на Одещині.

«Внаслідок влучання російського БПЛА в два металевих склади ангарного типу виникло загорання двох тракторів і виявлено загорання шроту у поруч розташованому складі на площі 10 м2. Загиблих і постраждалих немає. Терористи продовжують воювати з продовольством», – написав Єрмак у телеграмі.

Раніше голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що російські війська у ніч на 16 серпня двічі атакували Одещину ударними безпілотниками, а основна ціль, за його словами, – портова й зернова інфраструктура на півдні області.

«Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення і зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС», – написав Кіпер у телеграмі.

За даними голови ОВА, над Одещиною було знищено 11 російських ударних безпілотників.

Раніше Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення 13 російських безпілотників Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей у ніч на 16 серпня.

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.

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