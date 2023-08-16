Кубраков: перше судно з продовольством вийшло з Одеси після відмови РФ від Чорноморської угоди

Перше торговельне судно скористалося тимчасовим коридором до та від портів Великої Одеси, заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він повідомив про контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, який вийшов із порту Одеса під прапором Гонконгу та рухається коридором для цивільних суден для чорноморських морських портів України.

«16 серпня 2023 року контейнеровоз, який знаходився в порту Одеса з 23 лютого 2022 року, вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор. На борту – понад 30 тисяч тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством», – заявив Кубраков.

Він додав, що коридор першочергово використовується для евакуації суден із українських портів Чорноморськ, Одеса та Південний, які були там на початок повномасштабного вторгнення Росії.

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Кубраков нагадав, що тимчасові коридори до та з чорноморських морських портів діють з 8 серпня 2023 року.

Судно JOSEPH SCHULTE належить компанії з морських послуг Bernhard Schulte Shipmanagement, яка входить до німецької групи Bernhard Schulte.

Минулого тижня ВМС оголосило тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України.

Перед тим останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. 17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.