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Міноборони Росії оприлюднило відео «висадки й огляду» на суховантажі в Чорному морі

Судно Sukru Okan, про зупинку якого заявляло Міноборони Росії, 13 серпня 2023 року

Російське Міністерство оборони оприлюднило відео, на якому, як воно стверджує, видно кадри роботи оглядової групи патрульного корабля «Василий Быков» на суховантажному судні Sukru Okan, що прямував під прапором Палау в український порт Ізмаїл 13 серпня.

«На відео зафіксовано обліт російським вертольотом Ка-29, суховантажу Sukru Okan, який не виконав вимогу щодо зупинки, моменти висадки групи російських військовослужбовців на корабель, перевірки документації і проведення оглядових заходів у приміщеннях корабля на предмет перевірки наявності заборонених вантажів», – йдеться в повідомленні.

Після завершення роботи оглядової групи на борту судно продовжило рух до порту Ізмаїл, заявили у російському відомстві.

Перевірити автентичність згаданого відео редакція наразі не може.

Раніше Міноборони Росії заявило, що вранці 13 серпня російський патрульний корабель «Василий Быков» відкрив попереджувальний вогонь у Чорному морі, вимагаючи від суховантажного судна під прапором Палау зупинитися.

Влада України закликала ООН і партнерів «жорстко» відреагувати на дії Росії й «докласти всіх зусиль для припинення терору в Чорному морі та вжити заходів проти РФ як країни-члена Міжнародної морської організації».

Представники міжнародної спільноти InformNapalm заявили, що в Міноборони РФ «збрехали про успішний огляд судна». Там послалися на дані об’єктивного контролю, який надали моряки одного із суден, «що спостерігали за цією подією з відстані».

За даними InformNapalm, суховантаж не підкорився вимогам російських військових застопорити хід, «а просто тимчасово змінив курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини».

Згодом в InformNapalm додали, що, можливо, пізніше огляд відбувся, але вже у територіальних водах Туреччини, а «це тягне на міжнародний скандал».

Речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») заявив, що командування Військово-морських сил Збройних сил України не має підтверджень, що російський корабель «Василий Быков» відкривав попереджувальний вогонь у Чорному морі, вимагаючи від суховантажного судна під прапором Палау зупинитися.

Військовий розповів, що наразі немає жодної інформації, яка могла би підтвердити заяву Міноборони Росії.

«Що стосується відкриття вогню: підтвердженої інформації з цього приводу немає. Взагалі, є лише підтверджений «кейс», і з цього приводу була заява нашого Міністерства закордонних справ, щодо дій Російської Федерації, а точніше – Чорноморського флоту РФ в акваторії Чорного моря», – заявив речник.

Минулого тижня ВМС оголосило тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України.

Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. 17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.

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