Міноборони Росії оприлюднило відео «висадки й огляду» на суховантажі в Чорному морі

Влада України закликала ООН і партнерів «жорстко» відреагувати на дії Росії й «докласти всіх зусиль для припинення терору в Чорному морі та вжити заходів проти РФ як країни-члена Міжнародної морської організації».

Представники міжнародної спільноти InformNapalm заявили, що в Міноборони РФ «збрехали про успішний огляд судна». Там послалися на дані об’єктивного контролю, який надали моряки одного із суден, «що спостерігали за цією подією з відстані».

За даними InformNapalm, суховантаж не підкорився вимогам російських військових застопорити хід, «а просто тимчасово змінив курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини».

Згодом в InformNapalm додали, що, можливо, пізніше огляд відбувся, але вже у територіальних водах Туреччини, а «це тягне на міжнародний скандал».

Речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») заявив, що командування Військово-морських сил Збройних сил України не має підтверджень, що російський корабель «Василий Быков» відкривав попереджувальний вогонь у Чорному морі, вимагаючи від суховантажного судна під прапором Палау зупинитися.

Військовий розповів, що наразі немає жодної інформації, яка могла би підтвердити заяву Міноборони Росії.

«Що стосується відкриття вогню: підтвердженої інформації з цього приводу немає. Взагалі, є лише підтверджений «кейс», і з цього приводу була заява нашого Міністерства закордонних справ, щодо дій Російської Федерації, а точніше – Чорноморського флоту РФ в акваторії Чорного моря», – заявив речник.

Минулого тижня ВМС оголосило тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України.

Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. 17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.