Немає підтверджень, що російський корабель вів вогонь по суховантажу в Чорному морі – речник ВМСУ

Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України не має підтверджень, що російський корабель «Василий Быков» відкрив попереджувальний вогонь у Чорному морі, вимагаючи від суховантажного судна під прапором Палау зупинитися. Таку заяву в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») зробив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Військовий розповів, що наразі немає жодної інформації, яка могла би підтвердити заяву Міноборони Росії.

«Що стосується відкриття вогню: підтвердженої інформації з цього приводу немає. Взагалі, є лише підтверджений «кейс» і з цього приводу була заява нашого Міністерства закордонних справ, щодо дій Російської Федерації, а точніше – Чорноморського флоту РФ в акваторії Чорного моря», – заявив речник.

Дмитро Плетенчук також розповів, що фактично такими діями РФ намагається влаштувати в Чорному морі економічну блокаду для України. За його словами, близько 90% торгівлі Україна здійснює за допомогою морських каналів.

«Якщо все відповідає дійсності і картинка ця не фейкова, маємо констатувати той факт, що Російська Федерація порушує міжнародне морське право, відповідну конвенцію ООН, і в такий спосіб намагається контролювати, фактично, ті ділянки Чорного моря, до яких не мають жодного стосунку. В такий спосіб вони намагаються проводити заходи економічної блокади нашої країни з моря. Як вам відомо, експортно-імпортний морський канал для України є основним», – розповів Плетенчук.

Військовий також нагадав, що подібну інформацію Міноборони РФ поширює у власних цілях для пропаганди, тому її потрібно ретельно перевіряти.

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Днями Міноборони Росії заявило, що вранці 13 серпня російський патрульний корабель «Василий Быков» відкрив попереджувальний вогонь у Чорному морі, вимагаючи від суховантажного судна під прапором Палау зупинитися.