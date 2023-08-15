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Немає підтверджень, що російський корабель вів вогонь по суховантажу в Чорному морі – речник ВМСУ

Судно Sukru Okan, про зупинку якого заявляло Міноборони Росії, 13 серпня 2023 року

Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України не має підтверджень, що російський корабель «Василий Быков» відкрив попереджувальний вогонь у Чорному морі, вимагаючи від суховантажного судна під прапором Палау зупинитися. Таку заяву в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») зробив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Військовий розповів, що наразі немає жодної інформації, яка могла би підтвердити заяву Міноборони Росії.

«Що стосується відкриття вогню: підтвердженої інформації з цього приводу немає. Взагалі, є лише підтверджений «кейс» і з цього приводу була заява нашого Міністерства закордонних справ, щодо дій Російської Федерації, а точніше – Чорноморського флоту РФ в акваторії Чорного моря», – заявив речник.

Дмитро Плетенчук також розповів, що фактично такими діями РФ намагається влаштувати в Чорному морі економічну блокаду для України. За його словами, близько 90% торгівлі Україна здійснює за допомогою морських каналів.

«Якщо все відповідає дійсності і картинка ця не фейкова, маємо констатувати той факт, що Російська Федерація порушує міжнародне морське право, відповідну конвенцію ООН, і в такий спосіб намагається контролювати, фактично, ті ділянки Чорного моря, до яких не мають жодного стосунку. В такий спосіб вони намагаються проводити заходи економічної блокади нашої країни з моря. Як вам відомо, експортно-імпортний морський канал для України є основним», – розповів Плетенчук.

Військовий також нагадав, що подібну інформацію Міноборони РФ поширює у власних цілях для пропаганди, тому її потрібно ретельно перевіряти.

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Днями Міноборони Росії заявило, що вранці 13 серпня російський патрульний корабель «Василий Быков» відкрив попереджувальний вогонь у Чорному морі, вимагаючи від суховантажного судна під прапором Палау зупинитися.

Влада України закликала ООН і партнерів «жорстко» відреагувати на дії Росії й «докласти всіх зусиль для припинення терору в Чорному морі та вжити заходів проти РФ як країни-члена Міжнародної морської організації».

Минулого тижня ВМС оголосило тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України.

Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. 17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.

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