«Пункт незламності» в Часовому Яру потрапив під обстріл, поранені люди

Армія РФ обстріляла «Пункт незламності» в місті Часів Яр на Донеччині, повідомляє обласна прокуратура.

У відомстві кажуть, що російські військові, ймовірно, атакували місто з артилерії.

«Ворожі снаряди поцілили по житловому кварталу у середмісті, поряд із «Пунктом незламності», де зазвичай місцеві мешканці отримують гуманітарну допомогу, заряджають телефони тощо. Вибухи ворожих снарядів спровокували займання у двох багатоквартирних будинках. Крім того, пошкоджено сквер та сусідні житлові будинки, у яких повибивало вікна і двері, понівечено покрівлю та балкони», – кажуть у прокуратурі.

Також відомо, що тілесні ушкодження внаслідок зазначеного обстрілу отримали двоє жінок 73 та 76 років, які знаходились у цей час на вулиці, та 72-річний чоловік – його госпіталізованого до лікарні з множинними осколковими пораненнями.

Зазначається, що також серед постраждалих - 67-річний працівник гуманітарного штабу.

«Правоохоронцями здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни», – підсумували в відомстві.

Російські війська регулярно обстрілюють Донеччину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В організації зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.