«Мелітополь є критично важливим для контрнаступу»: які шанси, що ЗСУ зможуть до зими звільнити місто

Мелітополь: ЗСУ не мають сил на звільнення? |Свобода Live

Американська розвідка не вірить, що Україна цього року звільнить Мелітополь, щоб таким чином перерізати сухопутний коридор РФ до Криму, пише видання The Washington Post.

«Мелітополь є критично важливим для контрнаступу України, оскільки він вважається «воротами» до Криму. Місто знаходиться на перетині двох важливих автошляхів і залізничної лінії, які дозволяють Росії переміщувати військових і техніку з півострова на інші окуповані території на півдні України», – зауважує видання.

Чи вистачить у ЗСУ сил та засобів звільнити Мелітополь, а якщо ні, то які наслідки це матиме?

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Зеленський почав «чистки» у військкоматах

Президент Володимир Зеленський підписав указ із рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони України до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнити всіх обласних військкомів.

Як таке рішення позначиться на роботі ТЦК і чи означає воно початок реформи «військкоматів»?

Куди йшли гроші і електроенергія?

Сотні мільйонів гривень заплатила держава станціям брата заступника керівника ОП за електроенергію в окупації. Про це йдеться у розслідуванні журналістів Бігус інфо.

За даними журналістів, сонячні електростанції брата Ростислава Шурми, Олега, опинившись під російською окупацією, продовжували отримувати гроші від України до літа 2023 року. Загалом, за інформацією розслідувачів, йдеться про 320 млн гривень. От тільки чи потрапляла електроенергія, куплена Україною до української енергосистеми, - у журналістів є сумніви.