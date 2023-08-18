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За кілька тижнів активних дій Сил оборони понад 200 військових РФ потрапили у полон – Юсов

Андрій Юсов, Петро Яценко та Віталій Матвієнко під час пресконференції в Києві

Кожен п’ятий російський військовополонений здався у полон добровільно, розповів під час пресконференції представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, серед військовополонених є й офіцери, не лише рядові солдати. Проте скільки російських офіцерів зараз у полоні – не уточнюють.

«За декілька тижнів активних дій українських сил безпеки та оборони, як оборонних так і наступальних на понад 200 полонених росіян збільшився наш обмінний фонд. Це означає, що повертати наших буде легше та активніше. Із цієї цифри кожен 5-ий здався добровільно», – додав Андрій Юсов.

Водночас, за словами Юсова, під час війни Україна провела 48 обмінів і змогла повернути з російського полону 2 598 осіб. І зараз влада також працює над подальшими обмінами полонених українських військовослужбовців.

У понеділок, 7 серпня, Україна повернула з російського полону ще 22 військових, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

У червні президент Володимир Зеленський повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону 2526 українців.

Раніше очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов оцінював, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, решта полонених – військові.

4 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що, за приблизними оцінками, Росія незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників. Це дані на підставі звернень родичів, чиїх близьких затримала російська сторона.

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