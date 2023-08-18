Щодня 3-5 російських військовослужбовців здаються в полон за програмою «Хочу жить»

Майже за рік існування державної програми «Хочу жить», українська влада отримала понад понад 22 тисячі звернень від російських військовослужбовців, а сам сайт відвідали понад 46.2 млн., про це розповів речник проєкту «Хочу жить» Віталій Матвієнко.



За його словами більшість людей, які заходили на сайт, у якому українська влада пропонує російським військовим здатися у полон, це росіяни, а саме жителі, зокрема, Москви.



«Xjnbhb таких лідери це: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарський край і Нижньогородська область. У нас працюють 10 операторів, які щодня опрацьовують від70 до 100 звернень на день. І щодня Роскомнадзор намагається блокувати наші ресурси і їм вдалось заблокувати 256 наших ресурсів. Та тим не менше наші спеціалісти працюють, інформація постійно знаходиться на просторах мережі Інтернет», - розповів Віталій Матвієнко.

Він додав, що ті російські військові, які здаються в полон добровільно, мають низку переваг. Зокрема, можуть бути обмінними, можуть залишитись у полоні до кінця війни, просити прихистку в Україні чи в деяких країнах Європи.

За його словами, російські військові часто здаються в полон і групами, здебільшого це рядові солдати, але є і офіцери, та інші керівники.