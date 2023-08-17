Південь: ЗСУ «розігналися» біля Роботиного та Урожайного

Сили оборони України успішно рухаються вперед на південь від Урожайного Донецької області. Про це вранці 17 серпня заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.
Про повне звільнення Урожайного заступника міністра оборони Ганна Маляр повідомила лише напередодні – 16 серпня.
На південь від нього розташоване село Заповітне Бажання, а всього за 4 кілометри на південь від Урожайного лежить Старомлинівка, вузловий пункт оборони росіян на цьому напрямі. Після нього ЗСУ можуть вийти на оперативний простір – і йти на Бердянськ чи на схід на Маріуполь.
Американський Інститут вивчення війни зауважив успіхи Сил оборони на іншому напрямку – Мелітопольському. За даними аналітиків, Україна просунулась на північний схід від Роботиного на південь від Оріхова – там ЗСУ підходять до першої «лінії оборони Суровікіна».
Російські «воєнкори» повідомляють про щільний артилерійський вогонь на цій ділянці з боку українських військових, а місцевий колаборант, представник окупаційної адміністрації захопленої частини Запорізької області Володимир Рогов стверджує, що Україна готується тут кинути в бій британські танки Challenger2.
Головні питання випуску:
Чи зможуть Сили оборони відбити Старомлинівку підвнніше Урожайного – і які можливості створить її звільнення ?
Чому DeepState називає битву за Роботине однією з найголовніших цього року?
І що змінять керовані бомби GLSDB, які ЗСУ нарешті отримають восени від країн Заходу?