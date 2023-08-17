Південь: ЗСУ «розігналися» біля Роботиного та Урожайного

Сили оборони України успішно рухаються вперед на південь від Урожайного Донецької області. Про це вранці 17 серпня заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Про повне звільнення Урожайного заступника міністра оборони Ганна Маляр повідомила лише напередодні – 16 серпня.

На південь від нього розташоване село Заповітне Бажання, а всього за 4 кілометри на південь від Урожайного лежить Старомлинівка, вузловий пункт оборони росіян на цьому напрямі. Після нього ЗСУ можуть вийти на оперативний простір – і йти на Бердянськ чи на схід на Маріуполь.

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Американський Інститут вивчення війни зауважив успіхи Сил оборони на іншому напрямку – Мелітопольському. За даними аналітиків, Україна просунулась на північний схід від Роботиного на південь від Оріхова – там ЗСУ підходять до першої «лінії оборони Суровікіна».

Російські «воєнкори» повідомляють про щільний артилерійський вогонь на цій ділянці з боку українських військових, а місцевий колаборант, представник окупаційної адміністрації захопленої частини Запорізької області Володимир Рогов стверджує, що Україна готується тут кинути в бій британські танки Challenger2.

Головні питання випуску:

Чи зможуть Сили оборони відбити Старомлинівку підвнніше Урожайного – і які можливості створить її звільнення ?

Чому DeepState називає битву за Роботине однією з найголовніших цього року?

І що змінять керовані бомби GLSDB, які ЗСУ нарешті отримають восени від країн Заходу?