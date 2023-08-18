У Білому домі підтвердили, що F-16 відправлять в Україну після завершення навчання пілотів

Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів, йдеться в заяві радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, повідомляє The Guardian.

«Після навчання українських пілотів на літаках F-16 буде здійснено передачу винищувачів до цієї країни», – наводить видання слова Саллівана.

17 серпня агенція Reuters із посиланням на анонімного американського чиновника повідомила про те, що Сполучені Штати схвалили надсилання винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів, щойно завершиться навчання пілотів.

Україна потребує F-16, щоб подолати російську перевагу в повітрі.

Данія та Нідерланди, які очолюють коаліцію з навчання українських пілотів, нещодавно попросили таких американських рішень. Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав листи своїм данським і нідерландським колегам із запевненням, що запити будуть схвалені, сказав чиновник.

Президент США Джо Байден схвалив програму підготовки українських пілотів на F-16 у травні, але поки що не названо терміни постачання військових літаків.