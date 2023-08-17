Голова МЗС про F-16 для України: «незабаром будуть хороші новини»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає літаки F-16, як тільки завершаться тренування пілотів.

«Пілоти з тренувань повернуться і літаки теж прибудуть – це буде синхронізований процес. На цьому тижні – три дні у президента щодня наради і розмови про пришвидшення цього процесу і скажу дипломатично: я думаю, незабаром будуть хороші новини», – сказав Кулеба в ефірі програми «Сніданок з 1+1» 17 серпня.

Напередодні речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що протягом осені й зими 2023 року Україна не зможе захистити своє небо винищувачами F-16.

«Уже очевидно, що не зможемо захистити Україну літаками F-16 протягом осені й цієї зими… На цей літак були великі надії, що він стане частиною протиповітряної оборони, яка зможе захистити нас від ракетного і дронового тероризму Росії», – сказав він.

Водночас Ігнат відзначив, що питання про навчання українських пілотів й інженерів, «зрушило з місця».

Наразі повідомлень про початок таких навчань не було. У липні видання Politico повідомило, що коаліція з 11 країн на чолі з Данією та Нідерландами готова розпочати навчання українських пілотів управлінню F-16, але не може цього зробити без офіційного дозволу від США. У серпні в Пентагоні підтвердили дозвіл США на навчання українських пілотів на F-16.

Влада України з початку 2023 року активно просить, щоб країни Заходу надали ЗСУ сучасні винищувачі, в тому числі американські F-16. У липні координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Україна, ймовірно, отримає ці літаки до кінця року.

Контури так званої коаліції винищувачів почали вимальовуватися, коли у травні 2023-го на саміті «Групи семи» в Японії президент США Джо Байден дав добро на навчання українських пілотів. Для України, чий радянський авіапарк у рази поступається російському і за численністю, й за технологічністю, це рішення фактично стало поворотним моментом, оскільки уможливило і майбутні поставки винищувачів.

Міжнародні зусилля, покликані ознайомити українських пілотів із F-16, що в майбутньому дозволить їм стати на захист українського неба, очолили Данія й Нідерланди. Провідні учасниці авіакоаліції, яка, за останніми даними, налічує одинадцять країн, узялися розбробляти навчальну програму для українців, щоб вони могли успішно виконувати повітряні бойові місії на сучасних літаках.