США схвалили надсилання в Україну літаків F-16 з Данії та Нідерландів

Сполучені Штати схвалили надсилання винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів, щойно завершиться навчання пілотів, повідомила 17 серпня агенція Reuters із посиланням на анонімного американського чиновника.

Україна потребує F-16, щоб подолати російську перевагу в повітрі.

Данія та Нідерланди, які очолюють коаліцію з навчання українських пілотів, нещодавно попросили таких американських рішень. Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав листи своїм данським і нідерландським колегам із запевненням, що запити будуть схвалені, сказав чиновник.

«Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполученими Штатами як передачі Україні винищувачів F-16, так і підготовки українських пілотів кваліфікованими інструкторами», – сказав Блінкен у листі, копію якого бачила агенція Reuters.

За його словами, схвалення запитів третіх сторін дозволить Україні «повною мірою скористатися своїми новими можливостями, щойно перший набір пілотів завершить навчання».

Президент США Джо Байден схвалив програму підготовки українських пілотів на F-16 у травні, але поки що не названо терміни постачання військових літаків.