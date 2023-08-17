Літаки F-16: для чого вони потрібні Україні і чому звучать суперечливі заяви

Не будуть чи будуть? Що означають суперечливі заяви про F-16?

Україна не зможе отримати винищувачі F-16 найближчої осені чи зими, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Утім міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсує «незабаром хороші новини».

Що це означає? Як використає Росія час, поки Україна не отримала винищувачів? Як протримається без них Україна? Та як ЗСУ звільнятимуть загарбані Росією території?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Росія полює на українських пілотів?

Тим часом The Financial Times повідомляє, що українські льотчики весь час змушені курсувати між авіабазами через удари Росії вглиб України. А удари, за даними джерел видання, мають мету – не дати ЗСУ використовувати далекобійні ракети Storm Shadow і Scalp, які запускаються з літаків.

Які сценарії розглядає НАТО для України?

У Білому домі заперечили переговори про територіальні поступки України в обмін на членство в НАТО. У НАТО висловлені раніше тези Єнссена назвали помилкою. Генсек НАТО також відреагував: Україна сама вирішуватиме і обиратиме умови для будь-яких переговорів.

Чи могли висловлювання про територіальні поступки бути помилковими, як мала реагувати Україна та які сценарії готує НАТО? докладніше у Свобода Live