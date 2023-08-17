ЗМІ: судно з продовольством, яке вийшло з порту Одеси, наблизилося до Туреччини

Цивільне вантажне судно, що вийшло з українського порту вперше після відмови РФ від Чорноморської зернової угоди, наблизилося до Туреччини в четвер, повідомляє AFP.



Судно Joseph Schulte під прапором Гонконгу вийшло з Одеського порту в середу вранці.



Сайти морського руху показали, що корабель рухався західним маршрутом, який здебільшого уникав міжнародних вод на користь тих, що контролюються членами НАТО – Румунією та Болгарією.



Німецька компанія, яка є співвласником контейнеровоза, заявила, що судно, «імовірно», досягне місця призначення в Стамбулі пізніше в четвер.

Судно Joseph Schulte належить компанії з морських послуг Bernhard Schulte Shipmanagement, яка входить до німецької групи Bernhard Schulte.

Минулого тижня ВМС оголосило тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков уточнив, що коридор першочергово використовується для евакуації суден із українських портів Чорноморськ, Одеса та Південний, які були там на початок повномасштабного вторгнення Росії.

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Перед тим останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. 17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.