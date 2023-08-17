Балтійські країни приєдналися до декларації підтримки України G7

Прем’єр-міністри Естонії, Латвії та Литви підтвердили приєднання до декларації підтримки України від «Групи семи» – відповідну заяву уряди трьох балтійських країн поширили 17 серпня.

Заява висловлює «непохитну підтримку та солідарність» із народом та урядом України у протистоянні російському вторгненню. Три країни також вказують на те, що опір України захищає євроатлантичну безпеку та заснований на правилах міжнародний порядок.

Читайте також: Вільнюський саміт НАТО. Чого Україна досягла, а чого ні?

«Ми твердо віримо, що лише членство в НАТО забезпечить Україні гарантії безпеки та надійний стримуючий фактор, необхідний для запобігання майбутній агресії з боку експансіоністської Росії. Членство України в НАТО також суттєво посилить євроатлантичну безпеку та стабільність», – йдеться в заяві.

Країни Балтії також висловили намір підтримувати Україну, в тому числі в її поступі до вступу до НАТО та Європейського союзу.

Крім того, держави анонсували співпрацю з Києвом для розробки зобов’язань і домовленостей щодо безпеки, які «допоможуть Україні якомога швидше виграти цю війну».

Читайте також: Північна Македонія приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України – Зеленський

Латвія вже заявляла про приєднання до декларації країн «Групи семи» (G7) про підтримку України 9 серпня.

Декларація передбачає двосторонні домовленості між Києвом та країнами G7 і іншими підписантами для посилення спроможностей оборони і розвідки України. Однією з перших країн, яка приєдналася до цієї декларації, була Норвегія, яка не входить до G7.

Президент України Володимир Зеленський раніше привітав гарантії безпеки, надані країнами «Групи семи», назвавши їх першим випадком формування «фундаменту безпеки для України на шляху до НАТО».