Зеленський подякував Греції за приєднання до гарантій безпеки G7 для України

Президент України Володимир Зеленський 12 серпня подякував Греції за приєднання до декларації «Групи семи» щодо підтримки України.

«Греція стала 14-ю країною, яка підтримала гарантії безпеки для України. Дякую Премʼєр-міністру Кіріакосу Міцотакісу за відданість українсько-грецькому партнерству. Працюємо разом на шляху України до НАТО», – написав він у своєму Телеграмі.

Читайте також: Хорватський шлях. У чому важливість експортного зернового коридору на Адріатику?

Напередодні українське та грецьке Міністерства закордонних справ повідомили про розмову голови МЗС Дмитра Кулеби із грецьким колегою Йорґосом Ґерапетрітісом.

Тоді грецьке МЗС підтвердило приєднання Афін до декларації G7 на підтримку України, а також заявило, що Греція «заохочує всі міжнародні ініціативи, спрямовані на відновлення суверенітету України та запобіганню гуманітарній кризі».