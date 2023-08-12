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Зеленський подякував Греції за приєднання до гарантій безпеки G7 для України

Володимир Зеленський подякував премʼєр-міністру Греції Кіріакосу Міцотакісу «за відданість українсько-грецькому партнерству»

Президент України Володимир Зеленський 12 серпня подякував Греції за приєднання до декларації «Групи семи» щодо підтримки України.

«Греція стала 14-ю країною, яка підтримала гарантії безпеки для України. Дякую Премʼєр-міністру Кіріакосу Міцотакісу за відданість українсько-грецькому партнерству. Працюємо разом на шляху України до НАТО», – написав він у своєму Телеграмі.

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Напередодні українське та грецьке Міністерства закордонних справ повідомили про розмову голови МЗС Дмитра Кулеби із грецьким колегою Йорґосом Ґерапетрітісом.

Тоді грецьке МЗС підтвердило приєднання Афін до декларації G7 на підтримку України, а також заявило, що Греція «заохочує всі міжнародні ініціативи, спрямовані на відновлення суверенітету України та запобіганню гуманітарній кризі».

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